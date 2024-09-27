В Британии выписали первый штраф за нарушение санкций против РФ

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Британский санкционный офис (OFSI) оштрафовал компанию Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтов стерлингов за нарушение режима санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов Великобритании.

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Агентство Bloomberg пишет, что OFSI впервые в своей истории наложил финансовый штраф за нарушения, связанные с Россией.

Сообщается, что компания ICSL оказывала услуги по управлению недвижимым имуществом находящемуся под санкциями физическому лицу, активы которого в Британии заморожены.

В министерстве подчеркнули, что ICSL в 2022-2023 годах "провела или получила 26 платежей", несмотря на то что "знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции".

Компания, добавили в ведомстве, не возражала по поводу штрафа и выплатила его в полном объеме.