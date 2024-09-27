В Британии выписали первый штраф за нарушение санкций против РФ
Британский санкционный офис (OFSI) оштрафовал компанию Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтов стерлингов за нарушение режима санкций, введенных против России в ответ на ее вторжение в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов Великобритании.
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Агентство Bloomberg пишет, что OFSI впервые в своей истории наложил финансовый штраф за нарушения, связанные с Россией.
Сообщается, что компания ICSL оказывала услуги по управлению недвижимым имуществом находящемуся под санкциями физическому лицу, активы которого в Британии заморожены.
В министерстве подчеркнули, что ICSL в 2022-2023 годах "провела или получила 26 платежей", несмотря на то что "знала или имела разумные основания подозревать, что услуги нарушают финансовые санкции".
Компания, добавили в ведомстве, не возражала по поводу штрафа и выплатила его в полном объеме.
- В октябре 2023 года российский миллиардер Михаил Фридман проиграл суд против британского санкционного офиса OFSI, не позволившего олигарху увеличить расходы на содержание лондонского особняка Athlone House.