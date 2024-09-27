У Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ

Британська влада оштрафувала компанію на 15 000 фунтів стерлінгів за послуги підсанкційній особі

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Британський санкційний офіс (OFSI) оштрафував компанію Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтів стерлінгів за порушення режиму санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Про це повідомило Міністерство фінансів Великої Британії.

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Агентство Bloomberg пише, що OFSI вперше у своїй історії наклав фінансовий штраф за порушення, пов'язані з Росією.

Повідомляється, що компанія ICSL надавала послуги з управління нерухомим майном фізичній особі, яка перебуває під санкціями й активи якої у Британії заморожені.

У міністерстві наголосили, що ICSL у 2022-2023 роках "провела або отримала 26 платежів", попри те що "знала чи мала розумні підстави підозрювати, що послуги порушують фінансові санкції".

Компанія, додали у відомстві, не заперечувала щодо штрафу і виплатила його в повному обсязі.