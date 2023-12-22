В Черновицкой области силовики пришли с обысками к интернет-продавцам

Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, которые продавали вещи широкого потребления в интернете и не уплатили 7 млн грн налогов

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Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачило группу лиц, которые продавали вещи широкого потребления в интернете и не уплатили 7 млн грн налогов. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

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Детективы установили, что жители области долгое время продавали одежду, обувь и другие вещи через интернет, в том числе в социальных сетях, без регистрации субъектов хозяйственной деятельности.

В ходе обысков сотрудники Бюро изъяли черновые записи, документы, отражающие осуществление расчетных операций по реализации товаров, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, средства и товарно-материальные ценности на общую сумму 9 млн грн.

В начале октября налоговая предупредила, что взялась за проверку магазинов в Instagram и Facebook.

Налоговики заявляли, что уже разоблачили незаконный бизнес в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Винницкой, Черниговской области и Киеве.

Налоговая напомнила, что за торговлю без госрегистрации предусмотрен штраф до 85 000 грн с конфискацией продукции, инструментов производства, сырья и денег, полученных в результате админнарушения.