В Черновицкой области силовики пришли с обысками к интернет-продавцам
Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачило группу лиц, которые продавали вещи широкого потребления в интернете и не уплатили 7 млн грн налогов. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Детективы установили, что жители области долгое время продавали одежду, обувь и другие вещи через интернет, в том числе в социальных сетях, без регистрации субъектов хозяйственной деятельности.
В ходе обысков сотрудники Бюро изъяли черновые записи, документы, отражающие осуществление расчетных операций по реализации товаров, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, средства и товарно-материальные ценности на общую сумму 9 млн грн.
В начале октября налоговая предупредила, что взялась за проверку магазинов в Instagram и Facebook.
Налоговики заявляли, что уже разоблачили незаконный бизнес в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Винницкой, Черниговской области и Киеве.
- С 1 октября 2023 года в Украине вернули штрафы для бизнеса за торговлю без кассовых аппаратов. Детальнее читайте об этом в разборе РРО, ПРРО и штрафы. Почему с октября ФЛП столкнулись с проблемами платежей.