У Чернівецькій області силовики прийшли з обшуками до інтернет-продавців

Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які продавали речі широкого вжитку в інтернеті і не сплатили 7 млн грн податків

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Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило групу осіб, які продавали речі широкого вжитку в інтернеті і не сплатили 7 млн грн податків. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

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Детективи встановили, що мешканці області тривалий час продавали одяг, взуття та інші речі через інтернет, зокрема соціальні мережі, без реєстрації суб’єктів господарської діяльності.

Під час обшуків працівники Бюро вилучили чорнові записи, документи, що відображають здійснення розрахункових операцій із реалізації товарів, мобільні телефони, комп’ютери, банківські картки, кошти та товаро-матеріальні цінності на загальну суму 9 млн грн.

На початку жовтня податкова попередила, що взялася за перевірку магазинів в Instagram та Facebook.

Податківці заявляли, що вже викрили незаконний бізнес в Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській області та у Києві.

Податкова нагадала, що за торгівлю без держреєстрації передбачено штраф до 85 000 грн з конфіскацією продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок адмінпорушення.