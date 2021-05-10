В ЕИБ назвали перспективные украинские отрасли для инвестиций

В Украине наиболее перспективными отраслями для инвестирования является пищевая индустрия и IT. Об этом заявил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.

По его словам, в Украине много перспективных секторов.

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"Очевидно, что для пищевой промышленности ваши почвы одни из лучших в мире, если не лучшие. Но я считаю, для Украины важно иметь больше чем просто зерно, чтобы вы переходили к более сложным вещам. Думаю, это может быть органическая еда", – сказал представитель банка.

Также инвесторам стоит обратить внимание на IT-сферу, добавил Жан-Эрик де Загон.

По его словам, перспективными также остаются "зеленая экономика", инфраструктура, транспорт, энергетика и частный сектор.

Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2020 году составил 420 млрд грн, что на 38,2% меньше показателя предыдущего года.

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Наталия Софиенко

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