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В ЕИБ назвали перспективные украинские отрасли для инвестиций

10.05.2021, 13:26
В ЕИБ назвали перспективные украинские отрасли для инвестиций - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине наиболее перспективными отраслями для инвестирования является пищевая индустрия и IT. Об этом заявил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон. 

По его словам, в Украине много перспективных секторов.

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"Очевидно, что для пищевой промышленности ваши почвы одни из лучших в мире, если не лучшие. Но я считаю, для Украины важно иметь больше чем просто зерно, чтобы вы переходили к более сложным вещам. Думаю, это может быть органическая еда", – сказал представитель банка. 

Также инвесторам стоит обратить внимание на IT-сферу, добавил Жан-Эрик де Загон.    

По его словам, перспективными также остаются "зеленая экономика", инфраструктура, транспорт, энергетика и частный сектор. 

  • Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2020 году составил 420 млрд грн, что на 38,2% меньше показателя предыдущего года.

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Наталия Софиенко
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инвестиции европейский инвестбанк
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