Инвестиции в курьерскую доставку выросли на 635%. В остальных отраслях падение – Госстат

Объем капитальных инвестиций в почтовую и курьерскую деятельность вырос на 634,7% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает государственная служба статистики.

Кроме сегмента доставки приток инвестиций зафиксирован в телекоммуникационном секторе – 2,7%. В остальных отраслях зафиксировано падение объема инвестиций, добавляют в Госстате.

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Всего, объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2020 году составил 420 млрд грн, что на 38,2% меньше показателя предыдущего года.

В сельском хозяйстве падение инвестиций составило 45,3%, в промышленности – 43,6%, в оптовой и розничной торговле – 39,2%, в транспорте – 43,2%, информационной отрасли – 12,7%, финансовой – 23,4%, недвижимости – 32,9%, научной деятельности – 22,7%, сфере обслуживания – 38,9%, образовании – 45,7%, медицине – 47,5%, искусстве, спорте и развлечении – 71,1%.

Объем капитальных инвестиций сократился на 70 млрд грн или 34,9% в первом полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 163 млрд грн.

Капитальные инвестиции в почтовую и курьерскую деятельность выросли на 726% по итогу третьего квартала 2020 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

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Роман Брыль

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