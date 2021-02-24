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Инвестиции в курьерскую доставку выросли на 635%. В остальных отраслях падение – Госстат

24.02.2021, 19:24
Инвестиции в курьерскую доставку выросли на 635%. В остальных отраслях падение – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем капитальных инвестиций в почтовую и курьерскую деятельность вырос на 634,7% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает государственная служба статистики. 

Кроме сегмента доставки приток инвестиций зафиксирован в телекоммуникационном секторе – 2,7%. В остальных отраслях зафиксировано падение объема инвестиций, добавляют в Госстате.

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Всего, объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2020 году составил 420 млрд грн, что на 38,2% меньше показателя предыдущего года.

В сельском хозяйстве падение инвестиций составило 45,3%, в промышленности – 43,6%, в оптовой и розничной торговле – 39,2%, в транспорте – 43,2%, информационной отрасли – 12,7%, финансовой – 23,4%, недвижимости – 32,9%, научной деятельности – 22,7%, сфере обслуживания – 38,9%, образовании – 45,7%, медицине – 47,5%, искусстве, спорте и развлечении – 71,1%.

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Роман Брыль
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Госстат капитальные инвестиции курьерская доставка
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