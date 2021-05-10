В ЕС хотят запретить расчеты наличными на сумму более 10 000 евро

Европейская комиссия намерена запретить наличный расчет на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung, передает DW.

"Мы говорим о верхней границе в 10 000 евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", – пояснила она.

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Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь значительные полномочия и напрямую осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

В Украине Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году.

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Наталия Софиенко

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