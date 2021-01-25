В Украине пытались отмыть 76 млрд грн в 2020 году – Госфинмониторинг
Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Из поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.
По итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн. В 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.
- 27 декабря 2019 года президент Владимр Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят. Вступил в силу 24 апреля 2020 года.
- 24 января 2020 года Госфинмониторинг включил в список компании, подлежащих финансовому мониторингу, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег, в том числе связанные с криптовалютой.
- 19 октября 2020 года Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии