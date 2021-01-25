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В Украине пытались отмыть 76 млрд грн в 2020 году – Госфинмониторинг

25.01.2021, 11:55
В Украине пытались отмыть 76 млрд грн в 2020 году – Госфинмониторинг - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.  

Из поданных материалов, 204 касаются коррупционной деятельности на сумму 8,1 млрд грн.

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Госфинмониторинг обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связанные с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.

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По итогам 2019 года, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд грн. В 2018 году, госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд грн.   

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Роман Брыль
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Госфинмониторинг отмывание денег финансирование терроризма

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