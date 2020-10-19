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Госфинмониторинг выявила операций по отмыванию денег на 60 млрд грн с начала года

19.10.2020, 11:50
Госфинмониторинг выявила операций по отмыванию денег на 60 млрд грн с начала года - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров. 

Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.

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Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированию терроризма и сепаратизма, говорится в сообщении.

Госфинмониторинг создан как подразделение финансовой разведки. Служба занимается противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансирования терорризма.

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Роман Брыль
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Госфинмониторинг отмывание денег

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