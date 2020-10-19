Госфинмониторинг выявила операций по отмыванию денег на 60 млрд грн с начала года

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.

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Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированию терроризма и сепаратизма, говорится в сообщении.

Госфинмониторинг создан как подразделение финансовой разведки. Служба занимается противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансирования терорризма.

По итогам 2018 года, Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 347 млрд грн.

27 декабря 2019 года президент Владимр Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят. Вступил в силу 24 апреля 2020 года.

24 января 2020 года Госфинмониторинг включил в список компании, подлежащих финансовому мониторингу, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег, в том числе связанные с криптовалютой.

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Роман Брыль

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