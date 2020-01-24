Операции с криптовалютами проверит финмониторинг - Маркарова

В список компаний, подлежащих финансовому мониторингу, добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег, в том числе связанные с криптовалютой. Об этом министр финансов Оксана Маркарова расскзала в интервью MC Today.

"Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую ​​операцию и собрать подробную информацию о клиенте", - сказала Маркарова.

Такие изменения предусмотрены в принятовм в прошлом году законе о финансовом мониторинге и противодействии отмыванию и легализации денег.

По словам министра, у Госфинмониторинга есть доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследования источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. "Есть уже немало успешных кейсов", - добавила Маркарова.

При этом она отметила, что приостанавливать операции сейчас невозможно, но возможно блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы.

Кроме того, обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам. Пороговая сумма для проверки составляет также 30 000 грн.