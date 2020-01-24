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Операции с криптовалютами проверит финмониторинг - Маркарова

Операции с криптовалютами проверит финмониторинг - Маркарова
24.01.2020, 11:41

По словам министра финансов, Госфинмониторинг может блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы

В список компаний, подлежащих финансовому мониторингу, добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег, в том числе связанные с криптовалютой. Об этом министр финансов Оксана Маркарова расскзала в интервью MC Today.

"Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую ​​операцию и собрать подробную информацию о клиенте", - сказала Маркарова.

Такие изменения предусмотрены в принятовм в прошлом году законе о финансовом мониторинге и противодействии отмыванию и легализации денег.

По словам министра, у Госфинмониторинга есть доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследования источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. "Есть уже немало успешных кейсов", - добавила Маркарова.

При этом она отметила, что приостанавливать операции сейчас невозможно, но возможно блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы.

Кроме того, обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам. Пороговая сумма для проверки составляет также 30 000 грн.

  • 27 декабря президент Владимр Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге. 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег, а 6 декабря закон был принят. Вступает в силу 24  апреля 2020 года.
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криптовалюта финансовый мониторинг Оксана Маркарова
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