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В Кабмине назвали четыре главные проблемы иностранцев в Украине

В Кабмине назвали четыре главные проблемы иностранцев в Украине
23.12.2019, 10:25

Почему иностранцам довольно сложно находится в нашей стране?

В правительстве провели исследование и назвали четыре главные причины, по которым иностранцам оставаться в Украине некомфортно. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

По словам Дубилета, иностранцы сталкиваются со следующими проблемами:

- пребывание в Украине более 90 дней. "Для этого придется приложить немало усилий, потому как просто так остаться в нашей стране иностранцу нельзя. Должен быть повод - болезнь, женитьба, работа и т.д. Кроме того, нужно собрать ряд документов, вплоть до документов о владельце арендованной квартиры, в отеле оставаться нельзя. Многие иностранцы правила нарушают, за что в результате платят штраф", - отметил министр.

- получение разрешения на работу/учебу и т.д. "В том случае, если европеец захочет работать в Украине, ему необходимо уехать за границу и получить там визу. Это относиться ко всем странам", - прокомментировал Дубилет.

- визиты в госорганы. "Если иностранец захочет получить временный или постоянный вид на жительство, рабочую визу, делать это придется через личное посещение государственных органов. Хорошая новость в том, что Украина умеет оказывать е-сервисы для иностранцев - так работает электронная виза для стран вроде Австралии. По такому принципу нужно сделать е-сервисы и здесь", - подчеркнул Дубилет.

- счета в банках. "Иностранцам довольно сложно открыть счет в украинском банке. Да и сами банки часто предпочитают просто не связываться с ними. Лично я считаю, что теоретически для иностранцев (не только тех, кто в Украине) можно сделать открытие счетов полностью дистанционным (с помощью сервисов вроде Equifax). Украинская экономика от этого сильно бы выиграла", - добавил министр.

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Дмитрий Дубилет инвестиции иностранцы иностранные инвестиции
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