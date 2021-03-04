В Кабмине придумали, как бороться с выводом денег в офшоры
Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил план по недопущению уклонения от уплаты налогов и предотвращению отмывания денег в оффшорных зонах, сообщает пресс-служба Минфина.
План рассчитан на два года и предусматривает в частности обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЕСР.
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Кроме незаконного вывода средств, план должен также предотвратить перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов).
Правоохранительным органам будут предоставлять материалы, сформированные по результатам мониторинга подозрительных финопераций для дальнейших действий.
Также планируется введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общего стандарта отчетности (CRS).
Кроме того, предполагается дальнейшая имплементация Плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
В феврале 2020 года Совет Европы обновил черный список стран, не желающих сотрудничать с Европейским Союзом в сфере налоговой отчетности.
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