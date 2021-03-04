UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кабмине придумали, как бороться с выводом денег в офшоры

04.03.2021, 08:10
В Кабмине придумали, как бороться с выводом денег в офшоры - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабинет министров на заседании 3 марта утвердил план по недопущению уклонения от уплаты налогов и предотвращению отмывания денег в оффшорных зонах, сообщает пресс-служба Минфина.

План рассчитан на два года и предусматривает в частности обновление украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЕСР.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Кроме незаконного вывода средств, план должен также предотвратить перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов).

Правоохранительным органам будут предоставлять материалы, сформированные по результатам мониторинга подозрительных финопераций для дальнейших действий.

Также планируется введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общего стандарта отчетности (CRS).

Кроме того, предполагается дальнейшая имплементация Плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

В феврале 2020 года Совет Европы обновил черный список стран, не желающих сотрудничать с Европейским Союзом в сфере налоговой отчетности. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин налоги офшоры
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 