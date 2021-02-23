Евросоюз расширил черный список офшоров

Совет Европы обновил черный список стран, не желающих сотрудничать с Европейским Союзом в сфере налоговой отчетности. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Европы.

Список расширен до 12 юрисдикций. В него вернулся карибский остров Доминика, который был исключен из черного списка в июне 2019 года.

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Также в списке находятся: Американское Самоа, Ангилья, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, Вануату, Сейшельские острова.

Впервые список был составлен в декабре 2017 года и в него входило 17 офшоров. Список пересмотрели в марте 2019 года после тщательного анализа выполнения обязательств, принятых юрисдикциями третьих стран, которые являются частью этого процесса.

В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. Как отмечают в Совете Европы, уже 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС.

В отношении юрисдикций из черного списка возможно применение санкций, в частности, запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза.

В 2019 году популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.

18 февраля 2020 года Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова.

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Роман Брыль

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