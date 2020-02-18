ЕС расширил "черный" список офшорных зон

18 февраля Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, к которым они обязались, в установленные сроки", - отмечают в сообщении.

При этом 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из Приложения II, или "серого" списка оффшорных зон. Среди них: Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам.

На октябрь 2019 года в "черном" списке налоговых юрисдикций оставались Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату. В июне из списка исключили Доминику.

В 2019 году популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.