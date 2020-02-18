Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ЕС расширил "черный" список офшорных зон

ЕС расширил "черный" список офшорных зон
18.02.2020, 14:13

Каймановы острова, Палау, Панама и Сейшельские острова попали в "черный" список офшорных зон

18 февраля Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, к которым они обязались, в установленные сроки", - отмечают в сообщении.

При этом 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из Приложения II, или "серого" списка оффшорных зон. Среди них: Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам.

Впервые список был составлен в декабре 2017 года. Его пересмотрели в марте 2019 года после тщательного анализа выполнения обязательств, принятых юрисдикциями третьих стран, которые являются частью этого процесса. В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. "С тех пор, как мы начали эту работу, 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС", - отмечают в Совете Европы.
Напишите нам
Сейшельские острова офшор Панама Палау Каймановы острова
Комментарии
Последние новости
 