ЕС удалил еще две страны из "черного" списка офшорных зон

10 октября Совет Европы исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из списка налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

При этом отмечается, что ОАЭ выполнили все взятые в 2018 году обязательства, а Маршалловы Острова переносятся из "черного" списка в "серый" и будут контролироваться группой по кодексу поведения Совета Европы до получения результатов обзора Глобального форума ОЭСР по вопросам прозрачности и обмену информацией.

В сообщении также говорится, что Албания, Коста-Рика, Маврикий, Сербия и Швейцария "досрочно осуществили все необходимые реформы, чтобы соответствовать принципам надлежащего налогового управления ЕС". Эти страны будут исключены из "серого" списка оффшорных зон.

В "черном" списке налоговых юрисдикций остаются девять стран: Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.