В Kantar Украина назвали регионы-лидеры по продажам нелегального табака. Их шесть

Большая часть всего контрафакта продается в магазинах и киосках.

По состоянию на март 2024 67% контрафакта по стране продавали в шести областях.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга нелегальной торговли с начала 2024 года Kantar Украина.

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Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 6 областей Украины, где реализуется 67% такой продукции: Днепропетровская – 18%, Одесская – 13%, Киев и Киевская обл. – 11%, Харьковская – 10%, Хмельницкая – 8%, Львовская – 6%", – говорится в сообщении по результатам исследования.

Исследователи отмечают, что в начале 2024 года продажи нелегальных сигарет в киосках уменьшились на 6% (до 33% против 39% в октябре 2023 г.). Однако киоски и магазины остаются основными каналами торговли нелегальными табачными изделиями, по которым продается 64% нелегальной продукции.