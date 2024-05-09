У Kantar Україна назвали регіони-лідери продажів нелегального тютюну. Їх шість
Станом на березень 2024 року 67% контрафакту по країні продавали в шести областях.
Про це свідчать дані моніторингу нелегальної торгівлі з початку 2024 року, який провела Kantar Україна.
"Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 6 областей України, де реалізується 67% такої продукції: Дніпропетровська – 18%, Одеська – 13%, Київ і Київська обл. – 11%, Харківська – 10%, Хмельницька – 8%, Львівська – 6%", – сказано у повідомленні за результатами дослідження.
Дослідники зазначають, що на початку 2024 року продаж нелегальних сигарет в кіосках зменшився на 6% (до 33% проти 39% у жовтні 2023 р.). Однак кіоски і магазини залишаються основними каналами торгівлі нелегальними тютюновими виробами, через які продається 64% нелегальної продукції.
- Частка нелегального ринку тютюну в Україні у 2024 році зменшилася до 19,1%
- У квітні суд заарештував директора компанії, яка займалася незаконним виробництвом сигарет.