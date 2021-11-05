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В КГГА назвали бюджет Киева на 2022 год. Он больше, чем анонсировал Кличко

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 18:50
В КГГА назвали бюджет Киева на 2022 год. Он больше, чем анонсировал Кличко - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

Бюджет Киева на 2022 год составит около 68 млрд грн, заявил директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик, сообщает пресс-служба КГГА.

В проекте бюджета столицы на 2022 год запланированы доходы на сумму около 68 млрд грн, а расходы – около 66 млрд грн.

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По словам Репика, прежде всего, ожидается увеличение поступлений в бюджет от ключевого НДФЛ – на 2,5 млрд грн. При этом он отметил, что расходы на здравоохранение и финансирование социальной сферы остаются на уровне текущего года, в то время как больше средств в 2022 году прогнозируют направить на образование.

Доля образования в структуре бюджета – 40%. Расходы транспорта – 12 млрд против 19 млрд в текущем году.

"Но напомню, что разница – это кредитные средства, реализуемые в ряде проектов. В частности, проект с Европейским инвестиционным банком почти на 3 млрд грн", – отметил директор Департамента.

Такая же ситуация, по его словам, и в ЖКХ.

"Есть три крупных проекта за счет кредитных средств, кроме того, я отмечу, что мы запланировали то, что пообещали и киевлянам, и депутатам – рост расходов на отрасль ЖКХ за счет увеличения размера уставного капитала Киевтеплоэнерго. Это позволит, в свою очередь, провести отопительный сезон в Киеве с меньшими рисками", – добавил Репик.

  • В январе – мае 2021 года налогоплательщиками Киева перечислено в бюджеты всех уровней 53,4 млн грн, что на 4,1 млн грн, или на 8% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период. 
  • В сентябре Виталий Кличко заявил, что бюджет Киева на 2022 год составит около 65 млрд грн, что на 4,5 млрд больше бюджета 2021 года.

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Анна Лыса-Кузмич, Наталия Софиенко
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