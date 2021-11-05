В КГГА назвали бюджет Киева на 2022 год. Он больше, чем анонсировал Кличко
Бюджет Киева на 2022 год составит около 68 млрд грн, заявил директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик, сообщает пресс-служба КГГА.
В проекте бюджета столицы на 2022 год запланированы доходы на сумму около 68 млрд грн, а расходы – около 66 млрд грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
По словам Репика, прежде всего, ожидается увеличение поступлений в бюджет от ключевого НДФЛ – на 2,5 млрд грн. При этом он отметил, что расходы на здравоохранение и финансирование социальной сферы остаются на уровне текущего года, в то время как больше средств в 2022 году прогнозируют направить на образование.
Доля образования в структуре бюджета – 40%. Расходы транспорта – 12 млрд против 19 млрд в текущем году.
"Но напомню, что разница – это кредитные средства, реализуемые в ряде проектов. В частности, проект с Европейским инвестиционным банком почти на 3 млрд грн", – отметил директор Департамента.
Такая же ситуация, по его словам, и в ЖКХ.
"Есть три крупных проекта за счет кредитных средств, кроме того, я отмечу, что мы запланировали то, что пообещали и киевлянам, и депутатам – рост расходов на отрасль ЖКХ за счет увеличения размера уставного капитала Киевтеплоэнерго. Это позволит, в свою очередь, провести отопительный сезон в Киеве с меньшими рисками", – добавил Репик.
- 22 апреля 2021 года депутаты Киевсовета внесли изменения в бюджет столицы на 2021 год, дополнительно выделив 10 млрд грн.
- В январе – мае 2021 года налогоплательщиками Киева перечислено в бюджеты всех уровней 53,4 млн грн, что на 4,1 млн грн, или на 8% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период.
- В сентябре Виталий Кличко заявил, что бюджет Киева на 2022 год составит около 65 млрд грн, что на 4,5 млрд больше бюджета 2021 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии