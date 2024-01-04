В Кремниевой долине самый низкий уровень финансирования за последние пять лет

В прошлом году венчурная индустрия также сократилась по всему миру

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Венчурные инвестиции в США упали до $170,6 млрд в 2023 году, что является самым низким показателем за последние пять лет, сообщает Bloomberg.

За последние 12 месяцев инвесторы чаще всего вкладывали деньги в стартапы в сфере искусственного интеллекта.

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По данным исследовательской компании PitchBook, инвесторы вложили $170,6 млрд в примерно 15 000 сделок, что на 30% меньше, чем в предыдущем году.

Кроме того, в прошлом году венчурная индустрия также сократилась по всему миру – инвесторы вложили в стартапы $345,7 млрд, что на 35% меньше, чем в минувшем году, и является самым низким показателем с 2017 года.

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"В прошлом году также упали объемы привлечения средств для венчурных инвесторов. Деньги, привлеченные американскими венчурными инвесторами, сократились почти на две трети по сравнению с 2022 годом, а во всем мире – почти наполовину. В 2023 году американские венчурные фонды привлекли $66,9 млрд, а мировые – $160,9 млрд", – говорится в сообщении.

Снижение в четвертом квартале было менее резким, чем за год в целом, что отражает проблемы, начавшиеся в конце 2022 года. В четвертом квартале общая сумма венчурных сделок в США составила $37,5 млрд, что несколько меньше по сравнению с $39,8 млрд годом ранее.