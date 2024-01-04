У Кремнієвій долині найнижчий рівень фінансування за останні п'ять років

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Венчурні інвестиції в США впали до $170,6 млрд у 2023 році, що є найнижчим показником за останні п'ять років, повідомляє Bloomberg.

За останні 12 місяців інвестори найчастіше вкладали гроші в стартапи у сфері штучного інтелекту.

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За даними дослідницької компанії PitchBook, інвестори вклали $170,6 млрд у приблизно 15 000 угод, що на 30% менше, ніж у попередньому році.

Крім того, минулого року венчурна індустрія також скоротилася в усьому світі – інвестори вклали у стартапи $345,7 млрд, що на 35% менше, ніж торік, і є найнижчим показником з 2017 року.

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"Минулого року також впали обсяги залучення коштів для венчурних інвесторів. Гроші, залучені американськими венчурними інвесторами, скоротилися майже на дві третини, порівнюючи з 2022 роком, а в усьому світі – майже наполовину. У 2023 році американські венчурні фонди залучили $66,9 млрд, а світові – $160,9 млрд", – йдеться в повідомленні.

Зниження у четвертому кварталі було менш різким, ніж за рік в цілому, що відображає проблеми, які почалися наприкінці 2022 року. У четвертому кварталі загальна сума венчурних угод у США склала $37,5 млрд, що дещо менше відносно з $39,8 млрд роком раніше.