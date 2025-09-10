В monobank появилась функция жалоб на подозрительные сборы
В приложении банка monobank добавили возможность пожаловаться на сборы в сервисе "Банка". Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
По его словам, это поможет бороться со случаями донат-мошенничества. Теперь пользователи могут через меню с тремя точками в верхней части сбора выбрать опцию "Пожаловаться на этот сбор".
Если жалоб будет достаточно, команда банка будет тщательнее проверять такие сборы, заверил Гороховский.
Он также посоветовал пользователям обновить приложение до последней версии, чтобы функция заработала.
- В июне правоохранители открыли два уголовных дела по информации о возможном мошенничестве, связанном с благотворительными сборами Назария Гусакова, львовского активиста, имеющего неизлечимое заболевание СМА.
