В monobank появилась функция жалоб на подозрительные сборы

Если жалоб на сбор будет много, такие кампании будут проверять внимательнее

Фото: monobank

В приложении банка monobank добавили возможность пожаловаться на сборы в сервисе "Банка". Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

По его словам, это поможет бороться со случаями донат-мошенничества. Теперь пользователи могут через меню с тремя точками в верхней части сбора выбрать опцию "Пожаловаться на этот сбор".

Читайте также Без мошенничества. Как проверять сборы для военных и их авторов

Если жалоб будет достаточно, команда банка будет тщательнее проверять такие сборы, заверил Гороховский.

Он также посоветовал пользователям обновить приложение до последней версии, чтобы функция заработала.

Читайте также Безопасность и борьба с мошенничеством в эпоху цифровых платежей