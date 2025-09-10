У monobank з’явилась функція скарг на підозрілі збори

Якщо скарг на збір буде багато, такі кампанії перевірятимуть уважніше

Фото: monobank

У застосунку банку monobank додали можливість поскаржитися на збори у сервісі "Банка". Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

За його словами, це допоможе боротися з випадками донат-шахрайства. Тепер користувачі можуть через меню з трьома крапками у верхній частині збору обрати опцію "Поскаржитися на цей збір".

Якщо скарг буде достатньо, команда банку ретельніше перевірятиме такі збори, запевнив Гороховський.

Він також порадив користувачам оновити застосунок до останньої версії, щоб функція запрацювала.

