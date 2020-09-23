В Morgan Stanley считают, что Украина вряд ли получит деньги от МВФ до конца года

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что, с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ, получение даже одного транша на $0,7 млрд в этом году выглядит сомнительным. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В инвестбанке отметили, что программа с МВФ идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра.

Получение Украиной транша от Международного Валютного Фонда на $0,7 млрд до конца этого года выглядит сомнительным из-за количества текущих нерешенных вопросов по программе МВФ.

По мнению аналитиков, планы правительства Украины профинансировать львиную дефицита госбюджета-2021 за счет размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) слишком завышены, что будет подталкивать страну к сотрудничеству с МВФ.

В Morgan Stanley считают, что сложности с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости в разы увеличить внешнее финансирование.

"Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн., что намного выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила всего 31 млрд грн", – говорится в обзоре.

В Morgan Stanley напомнили, что данная ситуация типична для Украины, а пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%.

В связи с этим аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в этом году, но при наличии такой возможности на рынке.

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Наталия Софиенко

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