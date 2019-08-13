В НБУ отреагировали на заявление НАПК по декларациям Смолия

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины является сторонником политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что Смолий готов сотрудничать с антикоррупционным органами и предоставит комментарии и необходимую информацию, которая касается проверки выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за эти годы.