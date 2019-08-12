НАПК заявило о нарушениях в декларациях главы Нацбанка

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило недостоверные данные в декларациях председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверив декларации чиновника за 2015, 2016 и 2017 годы, агентство установило, что Смолий указал недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не сообщил о наличии у жены корпоративных прав.

Также, согласно НАПК, глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и женой на банковских счетах.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", - сказано в сообщении.

О выявленных правонарушениях НАПК сообщило Национальное антикоррупционное бюро, направив ему свои выводы.

Согласно ст. 366-1 Уголовного кодекса, ответственность за декларирование недостоверной информации - штраф на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 июля - 2007 грн).