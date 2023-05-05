В Одессе главу отдела патрульной полиции заподозрили во взятках за сопровождение грузов

Одесская областная прокуратура сообщила о задержании начальника одного из отделов Управления патрульной полиции области. Его подозревают в получении взяток за сопровождение крупногабаритных грузов.

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"Правоохранитель наладил систематическое получение взяток за перевозку крупногабаритного груза и его сопровождение автомобилем полиции. По такой схеме одно соответствующее разрешение на транспортировку грузов оценивалось в $300", – говорится в сообщении.

Полицейский был задержан при получении взятки $600 от предпринимателя, после чего ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и арестовали с альтернативой залога в 1 млн грн.

Ранее инспектор Одесской таможни попался на откатах из-за пропуска валюты.

Віра Касіян

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