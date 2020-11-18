В Раде хотят уволить Гетманцева. Он считает, что мешает олигархам

Группа из 36 народных депутатов из Евросолидарности, Довиры и За майбутнє зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №4393 об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики "в связи с неудовлетворительной работой на должности". Об этом говорится на сайте парламента.

Постановление зарегистрировано 17 ноября, однако текст его пока отсутствует.

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Гетманцев отреагировал на проект постановления о его увольнении. Он считает, что инициативы по детенизации не устраивают олигархов и контрабандистов.

"Если поднимается любой кадровый вопрос в Верховной Раде – это прекрасно. Ведь депутаты могут определить, кто их удовлетворяет, а кто – нет. Это нормальные демократические вещи, если они осуществляются согласно законодательству", – сказал Гетманцев 24 каналу.

"Однако о причинах и основаниях надо узнать у авторов постановления... с другой стороны, я хочу обратить внимание, что комитет под моим председательством, но это определенно не моя лишь заслуга, но так или иначе принял наибольшее количество закопроектов в течение 1,5 года, которые содержат системные реформы, направленные прежде всего на детенизацию", – пояснил он.

"Бесспорно детенизация – это процесс, который не всем нравится в обществе, в частности олигархам и контрабандистам. Такие инициативы вызывают безосновательную критику", – подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что кандидаты на его должность уже есть и добавил: "Это видимо будет более удобная фигура, но надо их спрашивать".

Ранее три парламентские фракции Евросолидарность, Батькивщина и За майбутнє заявляли о готовности инициировать увольнение Гетманцева, если парламент не отсрочит введение регистраторов расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей.

На заседании 17 ноября Верховная Рада отказалась отсрочить обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для нерисковых групп товаров с 2021 года на 2022-й, как это предлагает законопроект №4313-д.

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Наталия Софиенко

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