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В США планируют повышение налогов. Впервые за 28 лет – Bloomberg

18.03.2021, 12:08
В США планируют повышение налогов. Впервые за 28 лет – Bloomberg - Фото
Фото: Samuel Corum/EPA

Администрация президента США планирует впервые с 1993 года повышение федеральных налогов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это необходимо для реализации программы экономического развития, которую планируется принять после воплощения пакета экономических стимулов Джо Байдена.

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По информации издания, планируется повысить с 21% до 28% налог на прибыль корпораций, увеличить налогообложение дохода американцев, получающих более $400 000  в год.

Согласно прогнозам, такое повышение налогов позволило бы привлечь в бюджет около $2,1 трлн в течение 10 лет. В то же время объем программы экономического развития Байдена, которая еще не представлена, может достигать $4 трлн, пишет издание.

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Наталия Софиенко
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США налоги прибыль корпораций
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