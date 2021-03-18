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В США за три месяца компании-пустышки привлекли $83,5 млрд. Больше, чем за весь 2020 год

18.03.2021, 14:47
В США за три месяца компании-пустышки привлекли $83,5 млрд. Больше, чем за весь 2020 год - Фото
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Сначала года SPAC-компании в США привлекли больше средств, чем за весь 2020 год, который называли рекордным по сборам для компаний без собственных активов. Об этом пишет Reuters.

С начала 2021 года SPAC-компании в США привлекли $83,5 млрд. За весь 2020-й этот показатель составил $83,4 млрд.

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"Если бы в начале года мне сказали, что мы превысим показатели 2020 года еще до конца первого квартала, я бы в это не поверил. Это совершенно феноменально, и нет никаких признаков того, что рост остановится в ближайшее время", – сказал руководитель отдела долгосрочных стратегий UBS Карлос Альварес.

По данным IPOScoop, SPAC-компании обошли и традиционные бизнесы, разместившиеся на бирже – они получили в ходе листингов только $29,5 млрд.

Превзойти прошлогодний уровень компаниям помогло IPO Build Acquisition Corp на $200 млн, состоявшееся во вторник, 16 марта.

Сейчас свыше 400 SPAC-компаний с денежным средствами в объеме $131,1 млрд ищут бизнесы для слияния.

SPAC (special purpose acquisition company) — это специальные технические компании для слияния, которые торгуются на бирже. У них нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана — это фактически пустышки. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией.

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Наталия Софиенко
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SPAC-компании США
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