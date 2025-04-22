В Таллинне прекращают выплаты украинским беженцам на аренду жилья
С начала мая Департамент социального страхования Эстонии и социальный департамент Таллинна завершат сотрудничество, в рамках которого украинским беженцам, имеющим временную защиту, компенсировали расходы на аренду жилья и услуги переводчика, сообщает эстонский вещатель ERR.
Ранее эти люди могли получить одноразовую компенсацию на покрытие аренды, чтобы самостоятельно найти постоянное жилье в Эстонии.
"Поддержка не исчезает, а становится более целевой и стабильной", – заявила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.
По ее словам, Эстония постепенно возвращается к привычному порядку, по которому помощь оказывается прежде всего тем, кто подает заявление на международную или временную защиту, не имеет поддержки в стране и проживает в государственных центрах размещения на время рассмотрения дела.
В ведомстве также рассматривается возможность прекратить аналогичные договоренности с другими муниципалитетами, чтобы обеспечить единый подход по всей стране. Это позволит в дальнейшем оказывать поддержку независимо от места жительства беженца, а только с учетом его потребности в помощи при переезде из центра размещения.
С июня 2022-го по апрель 2025-го компенсацию на аренду жилья получили почти 11 000 домохозяйств. Только в 2024 году такую помощь получили 1710 домохозяйств, из которых 62% – в Таллинне. Максимальная сумма компенсации составила 1200 евро на семью.
- 25 февраля 2025 года министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что в Украину вернутся около 30% беженцев, оставивших ее после начала полномасштабного российского вторжения.
- Сейчас украинцы в Евросоюзе пользуются временной защитой, но она может быть отменена в случае прекращения огня. Какой правовой статус получат украинцы после достижения мира, ЕС решит в июне.