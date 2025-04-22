В Таллинне прекращают выплаты украинским беженцам на аренду жилья

Украинским беженцам прекратят выплату пособия на аренду жилья в Таллинне с мая

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С начала мая Департамент социального страхования Эстонии и социальный департамент Таллинна завершат сотрудничество, в рамках которого украинским беженцам, имеющим временную защиту, компенсировали расходы на аренду жилья и услуги переводчика, сообщает эстонский вещатель ERR.

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Ранее эти люди могли получить одноразовую компенсацию на покрытие аренды, чтобы самостоятельно найти постоянное жилье в Эстонии.

"Поддержка не исчезает, а становится более целевой и стабильной", – заявила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

По ее словам, Эстония постепенно возвращается к привычному порядку, по которому помощь оказывается прежде всего тем, кто подает заявление на международную или временную защиту, не имеет поддержки в стране и проживает в государственных центрах размещения на время рассмотрения дела.

В ведомстве также рассматривается возможность прекратить аналогичные договоренности с другими муниципалитетами, чтобы обеспечить единый подход по всей стране. Это позволит в дальнейшем оказывать поддержку независимо от места жительства беженца, а только с учетом его потребности в помощи при переезде из центра размещения.

С июня 2022-го по апрель 2025-го компенсацию на аренду жилья получили почти 11 000 домохозяйств. Только в 2024 году такую помощь получили 1710 домохозяйств, из которых 62% – в Таллинне. Максимальная сумма компенсации составила 1200 евро на семью.