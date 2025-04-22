У Таллінні припиняють виплати українським біженцям на оренду житла

Українським біженцям припинять виплату допомоги на оренду житла у Таллінні з травня

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З початку травня Департамент соціального страхування Естонії та соціальний департамент Таллінна завершать співпрацю, в межах якої українським біженцям, що мають тимчасовий захист, компенсували витрати на оренду житла та послуги перекладача, повідомляє естонський мовник ERR.

Раніше ці люди могли отримати одноразову компенсацію на покриття оренди, щоб мати змогу самостійно знайти постійне житло в Естонії.

"Підтримка не зникає, а стає більш цільовою та стабільною", — заявила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

За її словами, Естонія поступово повертається до звичного порядку, за яким допомога надається насамперед тим, хто подає заяву на міжнародний або тимчасовий захист, не має підтримки в країні та проживає у державних центрах розміщення на час розгляду справи.

У відомстві також розглядають можливість припинити аналогічні домовленості з іншими муніципалітетами, щоб забезпечити єдиний підхід у всій країні. Це дозволить надалі надавати підтримку незалежно від місця проживання біженця, а лише з урахуванням його потреби у допомозі у разі переїзду з центру розміщення.

З червня 2022 року до квітня 2025-го компенсацію на оренду житла отримали майже 11 000 домогосподарств. Лише у 2024 році таку допомогу отримали 1710 домогосподарств, з яких 62% — у Таллінні. Максимальна сума компенсації становила 1200 євро на родину.