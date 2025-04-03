В Украине дешевеет морковь, но цена на нее все еще в 3,5 раза выше, чем год назад

Морковь в Украине подешевела, потому что фермеры хотят распродать запасы некондиционной продукции

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Цены на морковь в Украине начали снижаться, несмотря на то, что предложение этой продукции на рынке ограничено. Об этом сообщает проект EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта морковь в украинских хозяйствах в четверг, 3 апреля, предлагается к продаже по 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Отмечается, что, по словам участников рынка, падение цен на морковь спровоцировано снижением спроса на эту продукцию. Кроме того, на рынок оказывает существенное давление увеличение предложения некондиционной моркови, которую производители стремятся сбыть в первую очередь.

По словам самих производителей, причиной снижения цены на морковь является очень сдержанный спрос на морковь, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

В сообщении проекта говорится, что снизить отпускные цены в данном сегменте фермеры вынуждены даже при условии, что запасы моркови в хранилищах украинских хозяйств стремительно сокращаются.

В то же время даже при таких условиях украинским фермерам удается отгружать морковь в среднем в 3,5 раза дороже, чем в начале апреля 2024 года.