В Україні дешевшає морква, але ціна на неї все ще у 3,5 раза вища, ніж рік тому

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Ціни на моркву в Україні почали знижуватися, попри те, що пропозиція цієї продукції на ринку обмежена. Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту морква в українських господарствах у четвер, 3 квітня, пропонується до продажу по 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що, за словами учасників ринку, падіння цін на моркву спровоковане зниженням попиту на цю продукцію. Крім того, на ринок чинить суттєвий тиск збільшення пропозиції некондиційної моркви, яку виробники прагнуть збути насамперед.

За словами самих виробників, причиною зниження ціни на моркву є дуже стриманий попит на моркву, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.

У повідомленні проєкту також йдеться, що знизити відпускні ціни в даному сегменті фермери змушені навіть за умови, що запаси моркви у сховищах українських господарств стрімко скорочуються.

Водночас навіть за таких умов українським фермерам вдається відвантажувати моркву в середньому в 3,5 раза дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.