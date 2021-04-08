В Украине допустили к обращению еврооблигации Румынии. Ранее допускались только из США

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии (ISIN US77586ТАD81). Такое решение регулятор принял 6 апреля, рассмотрев поданное в конце марта заявление Нацдепозитария, передает Интерфакс-Украина.

Еврооблигации допустили с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.

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Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США.

Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28, перед еврооблигациями Румынии НКЦБФР 11 марта одобрило торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc (код ISIN USU0242AAD47). О намерении торговать ими сообщил один из крупнейших розничных брокеров страны – "Фридом Финанс Украина".

В 2021 году правительство хочет выпустить еврооблигаций на сумму $2,4 млрд.

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Наталия Софиенко

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