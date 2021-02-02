Украина планирует выпустить евробонды на $2,4 млрд
В 2021 году правительство хочет выпустить еврооблигаций на сумму $2,4 млрд. Об этом заявил в интервью Reuters глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Он отметил, что НБУ ожидает, что иностранные инвесторы принесут около $1 млрд благодаря покупке гособлигаций в этом году.
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"На международных рынках появился новый оптимизм... Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет стороной Украину", - сказал Шевченко.
Шевченко также напомнил, что в январе Нацбанк оставил неизменной ключевую процентную ставку на исторически низком уровне 6%. "Мы хотели бы, чтобы все участники рынка четко знали, что мы немедля среагируем, если увидим дальнейшее усиление фундаментального инфляционного давления... Темп будет изменен".
- В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.
- В январе 2020 года Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево.
- 2 июля 2020 года Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Позже министр финансов обвинил экс-главу НБУ Якова Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
- 23 июля Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
- 3 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.
- Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.
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