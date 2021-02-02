Украина планирует выпустить евробонды на $2,4 млрд

В 2021 году правительство хочет выпустить еврооблигаций на сумму $2,4 млрд. Об этом заявил в интервью Reuters глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он отметил, что НБУ ожидает, что иностранные инвесторы принесут около $1 млрд благодаря покупке гособлигаций в этом году.

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"На международных рынках появился новый оптимизм... Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет стороной Украину", - сказал Шевченко.

Шевченко также напомнил, что в январе Нацбанк оставил неизменной ключевую процентную ставку на исторически низком уровне 6%. "Мы хотели бы, чтобы все участники рынка четко знали, что мы немедля среагируем, если увидим дальнейшее усиление фундаментального инфляционного давления... Темп будет изменен".

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Наталия Софиенко

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