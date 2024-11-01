В Украине первые индустриальные парки получили госфинансирование на счета

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Первые три индустриальных парка получили 269,3 млн грн для строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры по программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Об этом сообщает Минэкономики.

ООО "Коростенский индустриальный парк" получило 83,6 млн грн для строительства подъездной дороги к индустриальному парку "Коростень" в Житомирской области.

На строительство внутренних проездов Винницкого индустриального парка ООО "Юпаркс" получило 115,9 млн грн.

Государство также предоставило 69,8 млн грн ООО "Компрессорная техника" для выполнения работ по примыканию и реконструкции железнодорожного подъездного пути для парка "Ковель Порто" в Волынской области.

"В этом году в поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн, из которых уже подписали приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков, а первые три парка уже даже получили 269,3 млн грн на счета", – рассказала первый вице-премьер-министр, министр экономики – Юлия Свириденко.

Эти деньги направляются на эскроу-счета и используются исключительно по назначению.

"Заявители должны реализовать проекты в течение двух лет, а также в течение трех лет за свой счет построить и ввести в эксплуатацию не менее 5000 квадратных метров промышленных зданий и привлечь в парк не менее двух участников", – добавила Свириденко.

Финансирование может быть использовано только для выполнения работ, планируемых проектной документацией. Каждый этап строительства будет оплачен в софинансировании: первую половину за выполненные работы оплачивает заявитель, а вторую со специального эскроу-счета.