В Україні перші індустріальні парки отримали держфінансування на рахунки

Фото: Depositphotos

Перші три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн для будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури за програмою "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Про це повідомляє Мінекономіки.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

ТОВ "Коростенський індустріальний парк" отримало 83,6 млн грн для будівництва під’їзної дороги до індустріального парку "Коростень" у Житомирській області.

На будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку ТОВ "Юпаркс" отримало 115,9 млн грн.

Держава також надала 69,8 млн грн ТОВ "Компресорна техніка" для виконання робіт із примикання та реконструкції залізничної під’їзної колії для парку "Ковель Порто" у Волинській області.

"Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн, з яких уже підписали накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків, а перші три парки вже навіть отримали 269,3 млн грн на рахунки", – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що ці гроші спрямовуються на ескроу-рахунки та використовуються виключно за призначенням.

"Заявники повинні реалізувати проєкти упродовж двох років, а також протягом трьох років власним коштом збудувати та ввести в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель і залучити до парку не менше двох учасників", – додала Свириденко.

Фінансування може бути використане лише для виконання робіт, запланованих проєктною документацією. Кожен етап будівництва буде оплачений у співфінансуванні: першу половину за виконані роботи сплачує заявник, а другу — зі спеціального ескроу-рахунку.