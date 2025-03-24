В Украине цены на столовую свеклу возросли на 51% за год и продолжат повышаться

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Украинские фермеры сейчас предлагают столовую свеклу в среднем на 51% дороже, чем год назад. Об этом сообщает аналитический отдел проекта EastFruit.

Цены на столовую свеклу продолжают стремительно расти. Хозяйства населения сообщают о сокращении запасов корнеплодов товарного качества, в то время как спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей на продукцию только растет.

По состоянию на субботу, 22 марта, большинство украинских производителей не соглашались на реализацию столовой свеклы дешевле 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), что в среднем на 10% дороже неделей ранее.

Причиной столь резкого подорожания стал дефицит столовой свеклы на рынке. Найти достаточные объемы корнеплода высокого качества сейчас для оптовых компаний стало очень непростой задачей.

В результате спрос на эту продукцию преобладает над предложением, позволяющим производителям устанавливать более высокие цены на столовую свеклу.

Кроме этого, большинство производителей намерены снова повысить цены на эти корнеплоды уже со следующей недели.