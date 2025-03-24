В Україні ціни на столові буряки зросли на 51% за рік і підвищуватимуться далі

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Українські фермери наразі пропонують столові буряки в середньому на 51% дорожче, ніж рік тому. Про це повідомляє аналітичний відділ проєкту EastFruit.

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Ціни на столові буряки і далі стрімко зростають. Господарства населення повідомляють про скорочення запасів коренеплодів товарної якості, тоді як попит з боку гуртових компаній та роздрібних мереж на продукцію лише зростає.

Станом на суботу, 22 березня, більшість українських виробників не погоджувалися на реалізацію столових буряків дешевше за 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Причиною такого різкого подорожчання став дефіцит столових буряків на ринку. Знайти достатні обсяги коренеплоду високої якості зараз для гуртових компаній стало дуже непростим завданням.

У результаті попит на цю продукцію переважає над пропозицією, що дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни на столові буряки.

Крім цього, більшість виробників мають намір знову підвищити ціни на ці коренеплоди вже з наступного тижня.