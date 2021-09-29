UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бізнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине уменьшилось количество крупных налогоплательщиков

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 09:48
В Украине уменьшилось количество крупных налогоплательщиков - Фото
Фото: depositphotos.com

По сравнению с 2021 годом количество крупных налогоплательщиков сократилось на 30 предприятий, сообщает пресс-служба ГНСУ.

По данным налоговой, в реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год включен 1341 плательщик. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Уменьшение количества предприятий, которые платят большие налоги, связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%,  пояснили в ведомстве.

За январь-июль 2021 года налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4% или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также
Кто в Украине платит налоги и на кого их тратят. 8 графиков, объясняющих, как все устроено

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
налоговая крупные налогоплательщики
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 