В Украине уменьшилось количество крупных налогоплательщиков

По сравнению с 2021 годом количество крупных налогоплательщиков сократилось на 30 предприятий, сообщает пресс-служба ГНСУ.

По данным налоговой, в реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год включен 1341 плательщик.

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Уменьшение количества предприятий, которые платят большие налоги, связано с увеличением среднего курса евро и, соответственно, критериев уплаты и дохода на 18,5%, пояснили в ведомстве.

За январь-июль 2021 года налоговая служба обеспечила поступлений в госбюджет на 330,5 млрд грн, что на 10,4% или 31,1 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В октябре 2020 года ГНС утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год, куда вошли 1375 предприятий. Это на 254 компании меньше, чем в 2020 году.

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Наталия Софиенко

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