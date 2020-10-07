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Новый закон перекроил список крупных налогоплательщиков. Исключены сотни компаний

07.10.2020, 11:54
Новый закон перекроил список крупных налогоплательщиков. Исключены сотни компаний - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год, куда вошли 1375 предприятий. Это на 254 компании меньше, чем в 2020 году, сообщает ГНС на своей странице в Facebooк.

Уменьшение количества участников реестра налоговая объясняет изменением критериев, по которому, согласно закону №466 о внесении изменений в налоговый кодекс, определяется крупный налогоплательщик.  

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Согласно налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком считается юрлицо, у которого объем доходов от всех видов деятельности за четыре квартала кряду превышает 50 млн евро, или общая сумма налоговых платежей (кроме таможенных платежей) в госбюджет превышает 1,5 млн евро, напоминает ГНС.

Ранее, общая сумма налогов, сборов, платежей в госбюджет для крупного налогоплательщика составляла 1 млн евро налоговых и таможенных платежей.

"Включение предприятий в реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год уже состоялось по новым критериям", – объясняет налоговая служба.

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По новым критериям в реестр 2021 года не попало 535 предприятий из реестра 2020 года. В тоже время, реестр на следующий год пополнился 281 новыми крупными налогоплательщиками.

Из них: 94 предприятия торговли, 27 – финансовые и страховые компании.

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Роман Брыль
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