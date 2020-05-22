Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов
22.05.2020, 08:18

Президент одобрил внедрение плана действий BEPS и усовершенствование администрирования налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" № 466-IX. Об этом сказано в сообщении Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, приведение ее в соответствие с мировыми стандартами.

Цель закона - внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Читайте также: Налоги на четыре буквы. Что такое BEPS - 10 вопросов и ответов

Кроме того, отмечается в сообщении, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Документ, подписанный президентом, также призван усовершенствовать систему администрирования налогов и расширить возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию олнайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

В ОПУ отмечают, что реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

Читайте также: Стоп офшор: к чему готовиться бизнесу в связи с планом BEPS

Юрий Тарасовский
Напишите нам
BEPS налоги налогообложение уклонение от налогов
Комментарии
Последние новости
 