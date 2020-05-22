Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" № 466-IX. Об этом сказано в сообщении Офиса президента.

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Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, приведение ее в соответствие с мировыми стандартами.

Цель закона - внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

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Кроме того, отмечается в сообщении, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Документ, подписанный президентом, также призван усовершенствовать систему администрирования налогов и расширить возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию олнайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

В ОПУ отмечают, что реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1209-1 и №1210 о совершенствовании администрирования налогов и устранении отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве.

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