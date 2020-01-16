Верховная Рада приняла законы о деофшоризации экономики

Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №1209-1 и №1210 о совершенствовании администрирования налогов и устранении отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, введение новых стандартов будет также способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения и повысит имиджевый уровень Украины в международных отношениях.

Отмечается, что в части администрирования налогов вводится в пределах Налогового кодекса Украины принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения; определяются требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов; закрепляется перечень налоговых правонарушений контролирующих органов и материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц и т.п..

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В части имплементации положений Плана действий BEPS вводится: 1) концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица; 2) трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting); 3) концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей, предусматривающий корректировку по методологии и процедурами, предусмотренными для контроля за трансфертным ценообразованием, при осуществлении операций с нерезидентами; 4) имплементируются положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний; 5) определяется порядок проведения процедуры взаимного согласования, предусматривающий механизм подачи заявления на рассмотрение дела по процедуре взаимного согласования, требования к такому заявлению, порядок действий компетентного органа и тому подобное.

законопроекты №1209-1 и №1210. 3 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении

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