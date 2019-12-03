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Верховная Рада одобрила законопроекты о деофшоризации экономики

Верховная Рада одобрила законопроекты о деофшоризации экономики
03.12.2019, 18:21

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроекты №1209-1 и №1210

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №1209-1 и №1210.

За законопроект №1209-1 о противодействии размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения проголосовали со второго раза 250 депутатов, против - 46. Проект закона №1210 о деофшоризации экономики поддержали 232 депутата, против были 67.

Как отмечают в пресс-службе Министерства финансов, новые законопроекты предлагают имплементировать в украинское налоговое законодательство план действий BEPS, направленный на борьбу с агрессивным налоговым планированием.

"Таким образом, Украина имеет возможность улучшить имидж в международных отношениях, усовершенствовать процедуры администрирования налогов и сборов, получить дополнительные поступления в государственный и местный бюджеты", - говорится в сообщении.

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Законопроект №1209-1 направлен на внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементацию норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS), реформирование института финансовой ответственности и усовершенствования процедуры администрирования налогов и сборов.

Он предполагает внесение изменений в ряд законов и подзаконных актов.

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Законопроект №1210 подготовлен с целью либерализации валютного регулирования при внедрении Плана действий BEPS. В частности, законопроект, предусматривает введение контроля за трансфертным ценообразованием; налогообложение контролируемых иностранных компаний; ограничение расходов по финансовым операциям со связанными лицами; - предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения; предотвращение избежанию статуса постоянного представительства и налогообложения постоянных представительств и применение процедуры взаимного согласования.

Авторы законопроекта считают необходимой реформирование финансовой ответственности. Ее ключевыми направлениями определены: введение ответственности налогоплательщиков; мотивированные решения контролирующих органов о наложении штрафов; введение ответственности контролирующих органов; простой механизм возмещения ущерба налогоплательщикам; реформирование пени.

Кроме того, предлагается создать Апелляционную комиссию по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков, в полномочия которой будет входить рассмотрение жалоб на решения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику в предусмотренных Налоговым кодексом случаях.

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верховная рада BEPS деофшоризация налоговая база
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