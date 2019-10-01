Законопроект 1210: BEPS - огромный плюс. Но есть такие же минусы

Украина имплементирует план BEPS. Давно пора, мы серьезно отстали – почти все страны уже сделали это. Мы же только начинаем, стоим на старте. В ближайшее время об этом много будут говорить. Это – огромный шаг, мировая налоговая революция. К сожалению, в последнее время Верховная Рада Украины работает "в режиме бешеного принтера". И ошибки, связанные с неимоверной скоростью прохождения законопроектов, неизбежны. Сегодня хочу поговорить об одной такой ошибке, которую срочно нужно исправлять.

Законопроектом №1210, внедряющим план BEPS, планируется ввести понятие "контролируемая иностранная компания" (КИК), налогообложить у украинского налогоплательщика-бенефициара нераспределенную прибыль КИК. Он же обязан подавать отчетность по КИК. Таким налогоплательщиком-бенифициаром может быть как юридическое, так и физическое лицо.

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Все это делается для "борьбы с офшорами" - цель благая, правильная. Однако, под эту светлую цель попадают далеко не только "офшорные операции". Есть и намного более мелкие операции, которые вообще никакой опасности для общества и системы налогообложения не представляют.

Например, недавно после моего выступления на одной конференции, ко мне подошел слушатель и задал вопрос: "Лет 10 назад я открыл фирму в Эстонии. Были планы, но сорвалось. Так ни разу ей и не воспользовался. Что с ней делать? Закрывать?". Конечно, закрывать. И мгновенно. Это должно быть наипервейшим приоритетом. И вот почему.

Речь пойдет о штрафах. Точнее, об одном штрафе – п.120.7 статьи 120 Налогового кодекса Украины - "непредставление (несвоевременное представление) контролирующим лицом отчета о контролируемых иностранных компаниях влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за каждый такой факт".

1000 минзарплат – это около 5 млн грн. Т.е. за неподачу отчета (даже по неофшорной фирме, даже по "спящей" фирме) государство планирует наложить штраф в 5 млн грн. В том числе, на физическое лицо.

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Мне очень жаль, что в Министерстве финансов Украины сидят люди, не понимающие, не видящие "цифру" (это прокол именно Минфина, а не сегодняшней команды Гетманцева, ведь цифра штрафа в 5 млн была и в "прошло-осеннем" законопроекте о БЕПС; в этот ее просто переписали). 5 млн гривень в Украине – это, как правило, превышает всю стоимость имущества гражданина нашей страны. Для его выплаты нужно будет продать даже квартиру в которой этот человек, с семьей, живет. И все равно не хватит.

У меня нет сомнения, что у людей, которым налоговики "впаяют" такой штраф – будут и инфаркты. И даже смерти… Мы так наплевательски относимся к своим гражданам? Что за действие, часто не имеющее никакой общественной опасности, готовы наказывать смертью? А чем такой штраф отличается от знаменитого "закона о колосках"? Или от расстрельной 80-й статьи УК СССР, которой предусматривалась высшая мера наказания за обмен валюты, она просуществовала чуть не до 2000 года. Несколько таких приговоров были приведены в исполнение.

Неприлично делать ссылку на законодательство северного соседа, но в России за подобное "преступление" предусмотрен штраф до 100 000 рублей (п.129.6). Это 38 000 гривен… В 130 раз меньше, чем планируется у нас.

Что будет, если пересчитать штрафы по КИК в годы отсидки за совершенные убийства? Сколько человек можно убить за один несданный отчет по КИК?

Расчет:

1. Штраф за несдачу отчета о КИК составит (с 2021 года) порядка 5 млн грн.

2. О наказании за преступления (убийства). Уголовный кодекс предусматривает разные виды наказания за разные виды убийства. Учитываются смягчающие обстоятельства, непредумышленность убийства, убийство при превышении границ необходимой обороны, убийство в состоянии сильного душевного волнения и т.д. В частности, "пониженные" сроки лишения свободы за убийства предусматриваются в статьях 116-120 УК Украины. Наименьшее наказание предусмотрено в статье 118 УК "Умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника". Приговор суда в таком случае может быть следующим: до двух лет лишения свободы, или до двух лет исправительных работ.

3. В Уголовном кодексе Украины есть также статья 53 "Штраф", которая (для некоторых случаев) прописывает механизм "монетизации отсидки", т.е. замену исправительных работ или наказания в виде лишения свободы – штрафом.

Механизм пересчета достаточно простой: считается 8 НМГД штрафа за 1 день лишения свободы или же 20 НМГД штрафа за 1 месяц исправительных работ. НМГД в штрафах берутся, как известно, по "цене" 17 грн.

Маленький расчетик:

1 год исправительных работ равен (в пересчете на штрафы) 20х17х12 = 4080грн

1 год лишения свободы равен (тоже в пересчете на штрафы) 8х17х365 = 49640грн

4. Окончательный расчет. Как писалось выше, наказание за некоторые убийства в Украине может составлять 2 года исправительных работ (что в штрафах составляет 8160 грн) или же 2 года лишения свободы (в штрафах – 99280 грн).

Таким образом, тяжесть такого "преступления" как "невовремя сданный отчет о контролируемых операциях", с точки зрения нашего государства, равна тяжести убийства от 50 (пятидесяти) до 613 (шестьсот тринадцати) человек.

Поясняющий расчет:

5 000 000 грн : 99280 = 50,36 (чел)

5 000 000 грн : 8160 = 612,75 (чел)

И еще один расчет. Забавно, что штраф за неподанный отчет по КИК устанавливается в минзарплатах. Это та сумма, которую государство считает допустимым выплачивать человеку за труд за один календарный месяц. Что означает, что государство считает, что за один несданный отчет по КИК человек может отрабатывать 83,3 года (1000/12 = 83,3). Больше трех размеров трудового стажа, необходимого для получения пенсии. Впрочем, зачем пенсия мертвецу?