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В Украине упростили условия использования грантов на открытие собственного бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 14:58
В Украине упростили условия использования грантов на открытие собственного бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров внес изменения в условия грантовой программы єРобота, расширив направления использования грантовых средств в рамках программы "Собственное дело", сообщает Министерство экономики.

Теперь победители программы могут тратить полученные средства для покрытия следующих направлений расходов:

  • закупка программного обеспечения, домашних животных и птицы, многолетних насаждений, посевного материала, сырья, материалов, товаров и услуг, связанных с реализацией бизнес-плана (до 50% всех средств);
  • арендная плата за нежилые помещения (до 25% всех средств);
  • арендная плата за оборудование (до 10% всех средств);
  • лизинг оборудования кроме личного автотранспорта (до 50% всех средств);
  • услуги маркетинга и рекламы (до 10% всех денежных средств);
  • использование в предпринимательской деятельности прав других хозяйствующих субъектов (коммерческая концессия).

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Кроме того, Кабмин разрешил участникам программы вносить изменения в уже утвержденный бизнес-план.

В случае изменения целевого назначения средств получатель должен обратиться в Государственный центр занятости (ГЦЗ) с соответствующим заявлением, изложенным в произвольной форме по обоснованию такого изменения.

Кроме этого, в постановление внесены изменения в проверке деловой репутации заемщика, а именно – уточненные и детализированные критерии для отказа в предоставлении гранта.

Наталія Софієнко
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кабинет министров єРобота деньги на собственный бизнес
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