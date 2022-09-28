В Украине упростили условия использования грантов на открытие собственного бизнеса

Кабинет министров внес изменения в условия грантовой программы єРобота, расширив направления использования грантовых средств в рамках программы "Собственное дело", сообщает Министерство экономики.

Теперь победители программы могут тратить полученные средства для покрытия следующих направлений расходов:

закупка программного обеспечения, домашних животных и птицы, многолетних насаждений, посевного материала, сырья, материалов, товаров и услуг, связанных с реализацией бизнес-плана (до 50% всех средств);

арендная плата за нежилые помещения (до 25% всех средств);

арендная плата за оборудование (до 10% всех средств);

лизинг оборудования кроме личного автотранспорта (до 50% всех средств);

услуги маркетинга и рекламы (до 10% всех денежных средств);

использование в предпринимательской деятельности прав других хозяйствующих субъектов (коммерческая концессия).

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Кроме того, Кабмин разрешил участникам программы вносить изменения в уже утвержденный бизнес-план.

В случае изменения целевого назначения средств получатель должен обратиться в Государственный центр занятости (ГЦЗ) с соответствующим заявлением, изложенным в произвольной форме по обоснованию такого изменения.

Кроме этого, в постановление внесены изменения в проверке деловой репутации заемщика, а именно – уточненные и детализированные критерии для отказа в предоставлении гранта.

Финансовая корпорация развития США (DFC) готова кредитовать украинский бизнес на суммы от $1 млн до $1 млрд на каждый из них.

Наталія Софієнко

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