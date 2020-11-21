В Украине увеличили субсидии
21.11.2020, 17:00
Деньги (фото - depositphotos.com)
По итогам октября месяца в Украине увеличили средний размер субсидии до 732 гривен. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
В сравнении с предыдущими месяцами в октябре субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг стали выше в 2,57 раза.
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Всего в октябре месяца государство предоставило субсидии 2,816 миллионам украинцев. Больше всего сума субсидий была для киевлян — в среднем 952,8 грн. Меньше всего получили одесситы — 496,4 грн.
Всего в октябре на финансирование субсидий потратили 1,8 млрд гривен — помощь получили 1,74 миллиона украинцев.
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