В Украине увеличили субсидии

По итогам октября месяца в Украине увеличили средний размер субсидии до 732 гривен. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

В сравнении с предыдущими месяцами в октябре субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг стали выше в 2,57 раза.

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Всего в октябре месяца государство предоставило субсидии 2,816 миллионам украинцев. Больше всего сума субсидий была для киевлян — в среднем 952,8 грн. Меньше всего получили одесситы — 496,4 грн.

Всего в октябре на финансирование субсидий потратили 1,8 млрд гривен — помощь получили 1,74 миллиона украинцев.

12 ноября стало известно, что Кабмин упростил процедуру открытия текущих счетов получателям пенсий и денежной помощи.

16 ноября НБУ упростил процедуру получения пенсий и субсидий через Укрпочту.

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Наталия Софиенко

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