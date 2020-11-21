UA

В Украине увеличили субсидии

21.11.2020, 17:00
В Украине увеличили субсидии - Фото
Деньги (фото - depositphotos.com)

По итогам октября месяца в Украине увеличили средний размер субсидии до 732 гривен. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

В сравнении с предыдущими месяцами в октябре субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг стали выше в 2,57 раза.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Всего в октябре месяца государство предоставило субсидии 2,816 миллионам украинцев. Больше всего сума субсидий была для киевлян — в среднем 952,8 грн. Меньше всего получили одесситы — 496,4 грн.

Всего в октябре на финансирование субсидий потратили 1,8 млрд гривен — помощь получили 1,74 миллиона украинцев.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
субсидия Минсоцполитики

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 