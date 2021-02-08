НБУ отчеканил новые памятные монеты, посвященные обсерваториям: фото

Национальный банк Украины внедряет в обращение две памятные монеты, посвященные 200-летию Николаевской астрономической обсерватории и 250-летию обсерватории Львовского университета. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монеты Нацбанк вводит в обращение с 10 февраля.

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Памятная монета "200 лет Николаевской астрономической обсерватории" посвящена одной из старейших обсерваторий Восточной Европы. Она была основана 1821 года как морская обсерватория, которая обеспечивала морских офицеров Черноморского флота картами и учила астрономическим методам ориентирования.

Номинал монеты – 5 грн. Материал – нейзильбер, категория качества чеканки – специальный анциркулейтед.

Памятная монета "250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета" посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета им. Ивана Франка, одной из старейших обсерваторий Восточной Европы – основана 1771-го.

Номинал монеты – 5 грн. Материал – нейзильбер, категория качества чеканки – специальный анциркулейтед.

18 января НБУ увековечил в серебряной монете Лесю Украинку.

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Наталия Софиенко

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