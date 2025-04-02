В Украине выросло производство сыра, но цены не падают из-за 25% наценки торговых сетей
Рентабельность производства сыров в Украине увеличивается из-за падения цен на сырье, что означает, что украинские сыровары пережили тяжелый период. Об этом сообщает отраслевое издание Инфагро.
Отмечается, что, стимулируя продажи, производители сыров даже могут позволить себе применять акции, часто достигающие 25%, но базовые цены не меняются.
"Если с осени снова подорожает сырье, то сыровары будут иметь запас прочности, чтобы не поднимать цены снова. В таком случае они просто смогут уменьшить объемы продаж через акции", – говорится в сообщении.
В то же время супермаркеты не хотят уступать свою выгоду и ставят наценку около 25%, что слишком много для такого дорогого товара.
Издание отмечает, что в странах ЕС наценки торговых сетей значительно меньше. К примеру, в Венгрии недавно были введены ограничения наценки супермаркетов до 10% на 30 пищевых продуктов, из них десять видов молочных, в том числе и сыр.
Существенные акционные ценовые скидки на отечественные сыры и укрепление курса евро оказали определенное влияние на уменьшение объемов импорта товара. Это позволяет украинским производителям постепенно увеличивать выпуск сыра.
Хотя производственные показатели в первом квартале еще остаются пока меньше, чем в прошлом году.
- 21 марта сообщалось, что в Украине в марте 2025 года продолжается тенденция роста цен на продовольственные товары. Единственным заметно подешевевшим продуктом стала пшеничная мука.