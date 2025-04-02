В Украине выросло производство сыра, но цены не падают из-за 25% наценки торговых сетей

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Рентабельность производства сыров в Украине увеличивается из-за падения цен на сырье, что означает, что украинские сыровары пережили тяжелый период. Об этом сообщает отраслевое издание Инфагро.

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Отмечается, что, стимулируя продажи, производители сыров даже могут позволить себе применять акции, часто достигающие 25%, но базовые цены не меняются.

"Если с осени снова подорожает сырье, то сыровары будут иметь запас прочности, чтобы не поднимать цены снова. В таком случае они просто смогут уменьшить объемы продаж через акции", – говорится в сообщении.

В то же время супермаркеты не хотят уступать свою выгоду и ставят наценку около 25%, что слишком много для такого дорогого товара.

Издание отмечает, что в странах ЕС наценки торговых сетей значительно меньше. К примеру, в Венгрии недавно были введены ограничения наценки супермаркетов до 10% на 30 пищевых продуктов, из них десять видов молочных, в том числе и сыр.

Существенные акционные ценовые скидки на отечественные сыры и укрепление курса евро оказали определенное влияние на уменьшение объемов импорта товара. Это позволяет украинским производителям постепенно увеличивать выпуск сыра.

Хотя производственные показатели в первом квартале еще остаются пока меньше, чем в прошлом году.