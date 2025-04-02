В Україні зросло виробництво сиру, але ціни не падають через 25% націнки торгових мереж
Рентабельність виробництва сирів в Україні збільшується через падіння цін на сировину, що значить, що українські сировари пережили найважчий період. Про це повідомляє галузеве видання Інфагро.
Зазначається, що, стимулюючи продаж, виробники сирів навіть можуть дозволити собі застосовувати акції, які часто сягають 25%, але базові ціни не змінюються.
"Якщо з осені знову подорожчає сировина, то сировари будуть мати "запас міцності", щоб не підіймати ціни знову. В такому випадку вони просто зможуть зменшити обсяги продажів через акції", – йдеться у повідомленні.
Водночас супермаркети не хочуть поступатися своєю вигодою і ставлять націнку близько 25%, що надто багато для такого дорогого товару.
Видання зазначає, що в країнах ЄС націнки торгових мереж значно менші. Наприклад, в Угорщині недавно були запроваджені обмеження націнки супермаркетів до 10% на 30 харчових продуктів, із них десять видів молочних, зокрема і сир.
Суттєві акційні цінові знижки на вітчизняні сири та зміцнення курсу євро справили певний вплив на зменшення обсягів імпорту товару. Це дозволяє українським виробникам поступово збільшувати випуск сиру.
Хоча виробничі показники в першому кварталі ще залишаються поки що меншими, ніж минулого року.
- 21 березня повідомлялося, що в Україні у березні 2025 року триває тенденція до зростання цін на продовольчі товари. Єдиним продуктом, що помітно подешевшав, стало пшеничне борошно.