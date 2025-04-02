В Україні зросло виробництво сиру, але ціни не падають через 25% націнки торгових мереж

Сирна галузь України відновлюється, але ціни тримаються через 25% націнки в супермаркетах

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Рентабельність виробництва сирів в Україні збільшується через падіння цін на сировину, що значить, що українські сировари пережили найважчий період. Про це повідомляє галузеве видання Інфагро.

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Зазначається, що, стимулюючи продаж, виробники сирів навіть можуть дозволити собі застосовувати акції, які часто сягають 25%, але базові ціни не змінюються.

"Якщо з осені знову подорожчає сировина, то сировари будуть мати "запас міцності", щоб не підіймати ціни знову. В такому випадку вони просто зможуть зменшити обсяги продажів через акції", – йдеться у повідомленні.

Водночас супермаркети не хочуть поступатися своєю вигодою і ставлять націнку близько 25%, що надто багато для такого дорогого товару.

Видання зазначає, що в країнах ЄС націнки торгових мереж значно менші. Наприклад, в Угорщині недавно були запроваджені обмеження націнки супермаркетів до 10% на 30 харчових продуктів, із них десять видів молочних, зокрема і сир.

Суттєві акційні цінові знижки на вітчизняні сири та зміцнення курсу євро справили певний вплив на зменшення обсягів імпорту товару. Це дозволяє українським виробникам поступово збільшувати випуск сиру.

Хоча виробничі показники в першому кварталі ще залишаються поки що меншими, ніж минулого року.